В Ростове при подаче отопления прорвало трубы в новостройке в Суворовском

Фото/видео: DonDay.ru.

Из-за холодов в Ростове отопление решили дать раньше срока на четыре дня, 11 октября. Однако жители новостройки в ЖК «Суворовский» тепло так и не получили. Вместо этого жилые помещения на улице Дмитрия Петрова, 8 просто затопило горячей водой.Как сообщил DonDay.ru, полы покрыты водой толщей в несколько сантиметров. Из-за потопа перегорела техника, натяжные потолки провисли под тяжестью десятков литров воды. По словам жильцов, ее приходилось спускать своими силами.Отделка квартир пострадала не только на верхних, но и на нижних этажах. Очевидно, дом не испытали должным образом на герметичность.Управляющая компания «Чадр», обслуживающая многоэтажку, прислала в новостройку одного сантехника, который перекрыл воду. На этом пока все.Вместо тепла люди получили мокрые холодные квартиры с испорченным ремонтом. Звонки и жалобы жильцов игнорируют и застройщик (ООО СЗ «КИС-2»), и УК.Новостройку сдали летом 2023 года. С первых же месяцев владельцы обнаружили, насколько реальное состояние здания отличается от обещанного качественного жилья.– Я купил квартиру в июле, и проблемы начались почти с первых дней. После дождей затапливает подвалы, протекают застекленные балконы и перекрытия на верхнем этаже, намокают стены квартиры – впервые с таким сталкиваюсь! Вытяжная вентиляция, которая должна забирать воздух из помещения, работает задом наперед: дует внутрь. Два фонаря упали от ветра – их до сих пор не починили. А если бы столбы рухнули на людей или машины? – Возмущается один из обманутых жильцов.Застройщик на жалобы и просьбы реагирует неохотно. Чтобы разобраться с затопленными подвалами после дождей, они раскопали во дворе ЖК траншею. Яма остается там третий месяц, а сигнальную ленту натянули всего пару недель назад.Но очевидная угроза ничем не оправдывается – прогресса в ремонте жильцы не видят.