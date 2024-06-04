В Ростовской области 61-летнего мужчину нашли живым спустя год

Поисковое сообщество «Юг»

В Ростовской области спустя почти год найден 61-летний пропавший мужчина. Близкие Роберта Беджаняна ничего не знали о нем с 8 июля 2023 года.Роберт живёт в хуторе Веселая Бахмутовка, который находится в Октябрьском районе. В тот день он вышел из дома и пропал без вести. Его родные сразу же начали поиски. В них участвовали полицейские, волонтёры и неравнодушные люди.Спустя 11 месяцев на горячую линию волонтёрской организации поступил звонок. Мужчина по имени Саргис сообщил, что видел Роберта Беджаняна на улице. Волонтёры незамедлительно отправились на место, указанное Саргисом. И действительно, Роберт был там.Сейчас мужчина в безопасности. Жизни и здоровью найденного мужчины ничего не угрожает.