В Ростове-на-Дону жители на Шаповалова задыхаются от смога

Фото: Соцсети.

В Ростове жители пожаловались на смог во дворе жилого комплекса на Шаповалова. Об этом горожане сообщили в соцсетях 17 октября.По словам местных жителей, в районе ЖК «Соловьиная роща» уже два дня что-то жгут. Клубы дыма поднялись в небо и мешают жить людям. Дым валит со стороны Доватора и частного сектора в сторону Военведа.- Думали, что переедем в экологически чистый район, где не будет заводов и магистралей, а оказалось наоборот, - возмутились ростовчане.Из-за дыма люди вынуждены терпеть неприятный запах. Они элементарно не могут открыть окно, чтобы проветрить свои квартиры.Не исключено, что причиной смога в воздухе стало жжение травы. Однако пока реальная причина не известна. Вероятно, жителям стоит обратиться в аварийные службы.