Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону жители на Шаповалова задыхаются от смога

В Ростове-на-Дону жители на Шаповалова задыхаются от смога
В Ростове жители пожаловались на смог во дворе жилого комплекса на Шаповалова. Об этом горожане сообщили в соцсетях 17 октября.

По словам местных жителей, в районе ЖК «Соловьиная роща» уже два дня что-то жгут. Клубы дыма поднялись в небо и мешают жить людям. Дым валит со стороны Доватора и частного сектора в сторону Военведа.

- Думали, что переедем в экологически чистый район, где не будет заводов и магистралей, а оказалось наоборот, - возмутились ростовчане.

Из-за дыма люди вынуждены терпеть неприятный запах. Они элементарно не могут открыть окно, чтобы проветрить свои квартиры.

Не исключено, что причиной смога в воздухе стало жжение травы. Однако пока реальная причина не известна. Вероятно, жителям стоит обратиться в аварийные службы.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.