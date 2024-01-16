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В Ростове-на-Дону в 55 храмах пройдет литургия накануне Крещения Господня

В Ростове-на-Дону в 55 храмах пройдет литургия накануне Крещения Господня
В Ростове-на-Дону в 55 храмах пройдет литургия накануне Крещения Господня. Информацию об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

Утренняя и вечерняя литургии пройдут 18 января. После утренней в течение этого и следующего дней проводят великое освящение воды.

- Для крещенских омовений в этом году подготовлено 7 мест, где священнослужители проведут водосвятный молебен. Места омовений будут оснащены подходами, раздевалками, местами для обогрева, - рассказал Алексей Логвиненко.

Для обеспечения безопасности у каждой купели будут дежурить сотрудники скорой помощи, полиции и спасательных организаций.
Фото: Ростов ру
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