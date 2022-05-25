В Ростове-на-Дону самые дорогие в регионе хлеб, колбаса и сыр

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Ростов-на-Дону - лидер по ценам на основные продукты потребительской корзины. Об этом сообщили 26 мая в Ростовстате.За килограмм картошки в донской столице нужно заплатить 66 рублей против 57 в Миллерово.Если захочется съесть бутерброд перед работой, придется раскошелиться. Килограмм вареной колбасы, например, стоит в донской столице 461 рубль, хотя в Шахтах она обойдется в 427 рублей. С хлебом все так же печально: 77 рублей - за пшеничный и 73 - за ржаной. Однако в Миллерово за пшеничный попросят 68 рублей, а за ржаной - 55 рублей в Сальске. Чтобы добавить к сэндвичу сыр, придется отдать за килограмм 724 рубля. В Миллерово он обойдется в 644 рубля.Дорогое в Ростове и молоко - 96 рублей за литр. В том же Миллерово оно стоит 88 рублей. Ценники на остальные продукты в Ростове-на-Дону в принципе не отличаются от тех, что установлены в других муниципалитетах Ростовской области.