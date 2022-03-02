Хлеб и баранина - самые дорогие в Ростове

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В Ростове-на-Дону сохраняются высокие цены на ряд продуктов потребительской корзины. Самыми дорогими оказались баранина и хлеб. Об этом сообщили в Ростовстате 4 марта.Килограмм баранины обойдется ростовчанам в 457 рублей, хотя в Миллерово за тот же товар предложат цену в 438 рублей. Аналогичная ситуация - и с хлебом. За булку из ржаной муки в донской столице попросят 66 рублей, а в Шахтах - 52. Хлеб из пшеничной муки стоит 70 рублей против 59 в Миллерово.В Ростове за килограмм творога нужно отдать 366 рублей, а жителям того же Миллерово он обойдется в 349 рублей. За килограмм сметаны придется заплатить 263 рубля, а в Сальске тот же вес продадут за 256.Десяток куриных яиц в донской столице обойдется в 80 рублей. В Волгодонске за них попросят 72 рубля.Однако есть в Ростове и те товары, которые стоят дешевле, чем в остальных муниципалитетах Дона. Например, мука обходится здесь в 40 рублей, а в Волгодонске - в 47.