Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Хлеб и баранина - самые дорогие в Ростове

Хлеб и баранина - самые дорогие в Ростове

В Ростове-на-Дону сохраняются высокие цены на ряд продуктов потребительской корзины. Самыми дорогими оказались баранина и хлеб. Об этом сообщили в Ростовстате 4 марта.

Килограмм баранины обойдется ростовчанам в 457 рублей, хотя в Миллерово за тот же товар предложат цену в 438 рублей. Аналогичная ситуация - и с хлебом. За булку из ржаной муки в донской столице попросят 66 рублей, а в Шахтах - 52. Хлеб из пшеничной муки стоит 70 рублей против 59 в Миллерово.

В Ростове за килограмм творога нужно отдать 366 рублей, а жителям того же Миллерово он обойдется в 349 рублей. За килограмм сметаны придется заплатить 263 рубля, а в Сальске тот же вес продадут за 256.

Десяток куриных яиц в донской столице обойдется в 80 рублей. В Волгодонске за них попросят 72 рубля.

Однако есть в Ростове и те товары, которые стоят дешевле, чем в остальных муниципалитетах Дона. Например, мука обходится здесь в 40 рублей, а в Волгодонске - в 47.
Фото: Яндекс.Новости
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.