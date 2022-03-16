Ростов лидирует по ценам на говядину, молоко и хлеб

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В Ростове-на-Дону самыми дорогими в регионе оказались говядина, хлеб и молоко. Актуальными ценами на товары из продуктовой корзины поделились в Ростовстате.За килограмм говядины в Ростове придется отдать 441 рубль, хотя шахтинцам она обойдется в 417 рублей. Стоит отметить, что в донской столице часто взвинчивают цены на мясо, исключение составляет лишь свинина.Со стоимостью полукопченых колбас - похожая история. В Ростове килограмм стоит 524 рубля, а таганрожцам изделие обойдется в 500 рублей. Разница в 24 рубля бьет по кошельку, даже если не суммировать общие расходы.Ржаной хлеб в ростовских магазинах обойдется в 64 рубля, хотя в Шахтах он стоит на шесть рублей дешевле. Цена на хлеб из пшеничной муки в Ростове составляет 70 рублей против 60 рублей в Миллерово. Кроме того, за литр молока в донской столице нужно отдать 89 рублей, а в Волгодонске - 83.Однако в Ростове есть и цены ниже, чем в остальных городах области. К примеру, килограмм свинины стоит здесь 318 рублей, против 337 рублей в Таганроге. Пшеничная мука стоит здесь 42 рубля за килограмм, хотя в Сальске за нее жители заплатят 49.