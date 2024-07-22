В Ростове из-за мощного ливня затопило общественный транспорт

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В Ростове затопило общественный транспорт из-за мощного ливня. На это 22 июля пожаловались горожане в социальных сетях.Около 6:00 в Ростове начался сильный ливень, который продолжался почти пять часов. Во время непогоды в городе произошло несколько серьёзных происшествий.Дождь затопил дороги, ветер повалил порядка 20 деревьев, один автомобиль провалился под асфальт. Кроме того, мощный ливень не выдержала и крыша общественного транспорта.Дождевая вода просочилась в салон автобуса сквозь дыры. Пассажирам пришлось ехать в душном мокром автобусе и терпеть капающую воду с потолка.- Так автобусы ещё и протекают! Не то что сесть невозможно, так как все сиденья мокрые, даже стоять негде, везде течёт с потолка! Почему такой транспорт выпускают на линию, за что мы платим?! - возмущается ростовчанин.Во время дождя донская столица становится опасным городом. Падающие деревья, затопленные дороги и многокилометровые пробки — всё это может стать причиной проблем в городе. И чем больше дождя, тем больше неприятностей.