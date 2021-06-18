В Ростове и Каменске-Шахтинском больше всего зараженных COVID-19 за последние сутки

В Ростове-на-Дону и Каменске-Шахтинском больше всего зараженных коронавирусом за последние сутки. Об этом сообщает правительство Ростовской области.Всего в период пандемии коронавирусом заболели 97 696 человек, из которых 175 - за последние сутки. По данным на 22 июня, лидером остается Ростов-на-Дону, там коронавирусом заболели 74 человека. На втором месте - Каменск-Шахтинский, где зарегистрировано 9 новых инфицированных. На два заболевших человека меньше в Шахтах. В Зерноградском и Сальском районах COVID-19 подтвержден у шести жителей. В Гуково - пять. В Азове, Батайске, Донецке, Новочеркасске, Новошахтинске и в Миллеровском районе коронавирус подхватили по четыре человека.В Зверево, Азовском, Аксайском, Веселовском, Мясниковском, Неклиновском, Тацинском районах - по три. А в Багаевском, Егорлыкском, Зимовниковском, Кагальницком, Тарасовском районах - по два инфицированных.Также зараженные есть и на территории Таганрога, Боковского, Волгодонского, Каменского, Красносулинского, Матвеево-Курганского, Морозовского, Октябрьского, Песчанокопского, Семикаракорского, Целинского, Чертковского и Шолоховского районов. Там опасный вирус подхватили по одному человеку.