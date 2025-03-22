В Ростове в последнюю неделю марта будут планово выжигать сухую траву

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Ростове-на-Дону в период с 23 по 28 марта будет проводиться контролируемый отжиг сухой растительности, о чём сообщила городская администрация.Согласно опубликованным данным, мероприятия по выжиганию запланированы в шести городских районах.Так, в воскресенье, 23 марта, в 9:30 отжиг пройдёт на улице Пойменной; 25 марта в то же время работы проведут в левобережной зоне города, а в 11:00 – между улицей Вавилова и подъездными путями Ростовского военного института ракетных войск. В среду, 26 марта, в 10:00 отжиг запланирован на улице 2-й Луговой, 2г; в четверг, 27 марта, в 10:00 – на участке по улице 4-й Союзной, а в 11:00 – на улице Путевой (открытая территория между водонасосными станциями 1-го и 2-го подъемов АО «Ростовводоканал»); в пятницу, 28 марта, в 10:00 и 14:00 работы пройдут по улице 4-й Союзной.В Управлении по делам ГО и ЧС подчеркнули, что контролируемый пал сухой травы является важной мерой предосторожности в преддверии сезона повышенной пожарной опасности. Данные действия направлены на защиту города от несанкционированных пожаров, возникающих в природной среде и на ландшафтах.