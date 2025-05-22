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В Ростове девочка чуть не потеряла зрение на один глаз из-за стирального порошка

В Ростове девочка чуть не потеряла зрение на один глаз из-за стирального порошка
В Ростове-на-Дону двухлетняя девочка чуть не потеряла зрение на один глаз из-за стирального порошка. Об инциденте рассказали врачи глазного травмпункта ГБСМП 21 мая.

Девочка хотела помочь маме в домашних делах. Когда пришло время стирки, она взяла в руки специальное средство для стирки в капсулах. Она сжала капсулу, и та лопнула. Моющее средство попало на лицо и в глаз. Мама не растерялась и сразу оказала первую помощь дочери. Однако на следующее утро женщина заметила, что у ребенка воспалился глаз. Необходима была помощь специалиста.

Специалисты в области офтальмологии провели обследование малышки. В результате было выявлено повреждение роговицы, конъюнктивы и других частей глаза, вызванное ожогом. Девочку госпитализировали.

Спустя несколько дней терапии в медучреждении ей стало лучше, и вместе с мамой ее выписали из больницы.
Фото: нейросеть
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