В Ростов из Удмуртии для создания пары приедет белый медведь



фото: Государственный зоологический парк Удмуртии



Сотрудники Ростовского зоопарка пригласили к себе белого медведя из Удмуртии. Об этом 19 февраля сообщили в местном государственном зоосаде.



В тот день утром десятилетнего мишку Айона посадили в специальный транспорт и отправили за 1 800 километров от родного вольера. Так как хищник обладает недюжинной силой, его усыпили на время погрузки. Затем Айона положили на носилки и поместили в специальную клетку для транспортировки. Там он будет приходить в себя после наркоза. Клетку изготовили на заказ в Москве.







Впереди его ждёт дальняя дорога, которая займёт около трёх дней. Под лапой у него всё это время будут сосульки на случай, если он захочет пить, и свежая рыба.



В Ростове Айон проживёт год, а затем вернётся к своей возлюбленной Думке. Сейчас она живёт отдельно, так как воспитывает малыша. К следующей весне она вернётся в общий вольер и воссоединится с Айоном.