В Новочеркасске будут судить водителя за «пьяное» ДТП с погибшим 15-летним мальчиком

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В Новочеркасске перед судом предстанет водитель за «пьяное» ДТП с погибшим подростком. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.Жуткая авария случилась в январе 2023 года. В тот день молодой человек выпил со своим 19-летним приятелем и сел за руль чужой «Лады Самары-211440». Они решили немного покататься и позвали еще трех несовершеннолетних друзей. Пьяный 22-летний водитель в какой-то момент не справился с управлением. Транспорт съехал с дороги и врезался в дерево.В результате аварии всех доставили в медучреждение. Через некоторое время 15-летний пассажир скончался в больнице.- В ходе расследования уголовного дела в отношении 22-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 19-летнего обвиняемого избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.