В Белой Калитве проведут акцию для помощи животным местного зоопарка

От новой коронавирусной инфекции страдают не только люди, но и животные. Конечно, они не болеют COVID-19, но в некоторых случаях не менее остро ощутили на себе влияние пандемии. Со сложной ситуацией столкнулись зоопарки всего мира: вынужденные закрыть двери для посетителей, они лишились дохода. Владельцам стало труднее содержать питомцев, среди которых в зоосадах есть хищники. Им требуется большое количество дичи для полноценного питания.Жители Белой Калитвы для того, чтобы поддержать четвероногих в местном зоопарке, решили провести акцию для сбора денег и продуктов. Инициаторами выступили представители общественных организаций.Сейчас в зоосаде, расположенном в парке имени Маяковского, находятся порядка семидесяти пушистых и пернатых голов. Здесь живут медведи с малышами, волки, лисы, кролики, верблюд, лошади, ослы с детёнышем, макака, нутрии, козы, овцы, фазаны, утки, куры, страус и павлин. Как видите, еды нужно немало. К тому же необходимо выплачивать зарплату сотрудникам, которые продолжают ухаживать за животными, оплачивать коммунальные услуги.