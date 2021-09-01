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В Батайске временно ограничат движение на Энгельса

В Батайске временно ограничат движение на Энгельса

В Батайске ограничат движение автомобилей на улице Энгельса. Об этом сообщили в городской администрации 2 сентября.

Временные неудобства связаны с ремонтными работами тепловой сети от котельной № 10 до улицы Пушкина, 1Б, которые будут проводиться с 3 по 5 и с 10 по 12 сентября. Это необходимо для подключения к отоплению детского сада, расположенного в Северном массиве, 17.

В пятницу, 3 сентября, дорогу планируют подготовить к ремонту и расставить знаки. Движение будет ограничено на развилке в сторону Ростова-на-Дону, поэтому на время проведения работ на данном участке возможны пробки.

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