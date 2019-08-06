В Батайске состоялась встреча заместителя губернатора с обманутыми дольщиками



Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов провел собрание с обманутыми дольщиками Батайска 7 июля. На встрече также присутствовали представители регионального Минстроя, облстройнадзора, администрации города и нового потенциального застройщика. Перед совещанием замгубернатора лично посетил все недостроенные многоэтажки.



На встрече Игорь Гуськов обозначил четыре возможные пути завершения строительства проблемных объектов в Батайске:

«Первый – получение квартиры в уже построенном доме по другому адресу, второй – создание ЖСК, третий - поиск нового инвестора-застройщика, четвёртый - региональный фонд защиты прав дольщиков, который будет уполномочен осуществлять деятельность по завершению строительства проблемных объектов».



Всего в Батайске есть три объекта незавершенного строительства с обманутыми дольщиками, по двум из которых решения уже найдены. Первый находится по адресу: Северный жилой массив, 16. Строительство 17-этажного многоквартирного дома началось в 2006 году и остановилось в 2015-м. Дольщиками был создан жилищно-строительный кооператив, что позволяет им получить субсидию для завершения строительства из областного бюджета после оформления необходимой документации. Второй объект – 11-этажка на улице Гастелло, 4б – находится в процессе строительства. Здесь дольщики использовали второй способ решения проблемы – привлечение нового инвестора взамен недобросовестного. Оба здания должны быть сданы в 2020 году.



Третий и самый сложный объект находится на улице Воровского, 53. Из-за того, что руководитель проекта сейчас находится под следствием, вопрос завершения строительства дома постоянно откладывался. Игорь Гуськов пообещал гражданам проработать пути решения их проблемы вместе с Минстроем и облстройнадзором и провести еще одно собрание с дольщиками через месяц.



Также на встрече замгубернатора сообщил о принятии Василием Голубевым решения о создании областного фонда обманутых дольщиков. Этот новый инструмент будет использоваться в том случае, если дома достроены менее чем на 65%, чего требуют все иные варианты получения субсидий. Пополняться счет фонда будет средствами федерального и областного бюджетов.



Всего в донском регионе находится 71 объект незавершенного строительства. По каждому из них разработана «дорожная карта». Полностью решить проблему обманутых дольщиков планируется к концу 2021 года.