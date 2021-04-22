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В Азовском районе назначили нового мирового судью

В Азовском районе назначили нового мирового судью
В Азовском районе выбрали нового мирового судью, сообщили в Азовском городском суде.

Вартан Туманян получил рекомендацию от квалификационной коллегии судей Ростовской области для назначения на должность мирового судьи в Азовский судебный район.

Постановлением Заксобрания донского региона Вартан Туманян избран мировым судьей на судебном участке № 3 на трехлетний срок. Ранее он занимал должность судьи в Усть-Донецком районе.

21 апреля Вартан Туманян принял торжественную присягу.

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