В Азовском районе назначили нового мирового судью
В Азовском районе выбрали нового мирового судью, сообщили в Азовском городском суде.
Вартан Туманян получил рекомендацию от квалификационной коллегии судей Ростовской области для назначения на должность мирового судьи в Азовский судебный район.
Постановлением Заксобрания донского региона Вартан Туманян избран мировым судьей на судебном участке № 3 на трехлетний срок. Ранее он занимал должность судьи в Усть-Донецком районе.
21 апреля Вартан Туманян принял торжественную присягу.