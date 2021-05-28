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Ирина Безрукова показала архивное фото 30-летней давности

Ирина Безрукова показала архивное фото 30-летней давности
Актриса из Ростова-на-Дону показала архивный снимок 90-х годов. Ирина Безрукова опубликовала фото на своей странице в Инстаграм 31 мая.

На фото Ирине около 25 лет. Она стоит на фоне растений, упершись боком в каменную стену. Из-за черно-белого изображения цвета плохо различимы. Ирина одета в пиджак и юбку темных оттенков. У молодой актрисы распущены волосы, а уголки губ слегка приподняты.

Разбирая архивные фотографии, Безрукова вспомнила историю, связанную с этим периодом. Тогда она еще не подозревала, что станет известной артисткой и зарабатывала на жизнь продажей косметики.

- Устраивала девичники, приглашала знакомых девушек в гости, рассказывала о косметике. Вкладывала кучу сил и энергии, - вспомнила актриса. - Но по итогу обычно у меня покупали или один блеск для губ или какой-нибудь карандаш для глаз.

Подписчики Безруковой отметили в комментариях ее гипнотическую красоту и поделились своими историями из 90-х.

Теги: Ирина Безрукова

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