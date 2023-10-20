Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Татьяну Быковскую в наручниках вывели из зала суда: видео

Татьяну Быковскую в наручниках вывели из зала суда: видео
Появились кадры из суда Краснодарского края, где в ходе заседания изменили меру пресечения экс-замминистра здравоохранения Ростовской области. Татьяну Быковскую вывели из храма Фемиды в наручниках 20 октября.

Слушание по делу о превышении должностных полномочий состоялось в Кущевском районном суде. Прокуратура обратилась с просьбой отправить подозреваемых в следственный изолятор. По мнению стороны обвинения, в противном случае бывшие главные медики Дона могут повлиять на свидетелей и скрыться от суда.

На кадрах видно, как Татьяну Быковскую сопровождают конвоиры. Женщину в наручниках ведут к автозаку. В одной руке у нее небольшой пакет. Позади экс-чиновницы следуют конвоиры со вторым фигурантом уголовного дела - замом Быковской, Станиславом Беседовским. Мужчина прижимает к себе папку с документами. Последнего отправили в СИЗО на три месяца, а бывшую начальницу - на полгода.
Фото/видео: соцсети (тг Тютина).
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.