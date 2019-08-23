Под слоем мусора в Азове нашли стену средневекового дома



Несмотря на то, что в Азове перерыт буквально каждый сантиметр земли, археологи продолжают делать здесь интересные находки. Исключением не стал даже центр города.



Под слоем мусора неожиданно для себя они нашли стену жилого дома, датируемого 14-м веком. Археологам удалось расчистить цокольную часть постройки, сложенную из сырцового кирпича. Сверху они обнаружили деревянную доску, уложенную вдоль стены.



- Поверх этого цоколя была установлена стена, - поделился завотделом археологии Андрей Масловский. - Скорее всего, она была сделана из камыша и обмазана глиной. Для 14-го века это жилище являлось довольно большим и комфортным.



Основание стены было положено на землю без фундамента, однако, она простояла порядка 700 лет и практически не деформировалась. От прочих подобных находок стена отличается своей толщиной и массивностью кирпича.