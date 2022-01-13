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Следователи возбудили дело по факту гибели пяти человек при пожаре в Ростовской области

Следователи возбудили дело по факту гибели пяти человек при пожаре в Ростовской области
По факту жуткого пожара, унесшего жизни пяти человек в Каменском районе, возбуждено уголовное дело. Трагедия случилась 15 января в поселке Глубоком.

Ранее сообщалось, что на улице Фрунзе загорелся частный дом. Спасатели прибыли на место, когда огнем была охвачена вся площадь дома. Разбирая конструкции, они нашли тела пяти человек. Ими оказались 45-летний мужчина со своей 55-летней сожительницей, а также трое их друзей.

- По факту причинения смерти по неосторожности было возбуждено уголовное дело, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

В настоящее время идет расследование дела под контролем прокуратуры Ростовской области.
Фото: СУ СКР по Ростовской области.
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