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На Дону коронавирус побороли еще 540 человек

На Дону коронавирус побороли еще 540 человек
В Ростовской области с начала пандемии медики вылечили от коронавируса 128 467 человек. Из них 540 выздоровели за сутки с 24 по 25 октября. Это максимальное количество людей, поборовших COVID-19, за весь месяц.

В стационарах лечение получает 4 971 пациент. Еще 51 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние таких пациентов как тяжелое. Они не могут самостоятельно дышать, а объем поражения их легких, как правило, превышает 70%. Чтобы обеспечить таких заболевших кислородом, им вставляют специальные трубки в трахеи. При этом пациентов вводят в медикаментозную кому, чтоб те не чувствовали боли или дискомфорта.

Также в кислороде нуждается еще 391 человек. Их снабжают жизненно необходимым газом с помощью масок и мундштуков. Эти пациенты могут самостоятельно дышать и передвигаться, но у них в крови низкий уровень кислорода.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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