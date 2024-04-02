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С 8 апреля в Ростовской области начнут отключать отопление

С 8 апреля в Ростовской области начнут отключать отопление
Отопительный сезон в Ростовской области близится к концу. С 8 апреля систему теплоснабжения начнут переводить на летний режим работы в Таганроге и Волгодонске. Информация об этом размещена на сайтах городских администраций.

В регионе с конца марта установилась теплая погода. Главным условием для завершения отопительного сезона является устойчивая плюсовая температура на улице. В последние сутки показатели превышали минимальную отметку по допустимой норме.

В Ростове-на-Дону лишь раздумывают над тем, чтобы завершить отопительный сезон 8 апреля. Окончательное решение по этому вопросу власти города собираются принять в ближайшее время.
Фото: Ростов ру
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