Ростовчане пожаловались на безделье рабочих, занимающихся восстановлением горячего водоснабжения

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Жители Ростова-на-Дону пожаловались на безделье рабочих, которые занимаются восстановлением горячего водоснабжения. Свое недовольство ростовчане выразили на популярном портале городских проблем.Горячей воды в разных частях города нет с 12 мая (по бумажкам, а по факту воду начали отключать днем ранее). В летнее время горячую воду, согласно требованиям и нормам, можно отключать на 14 суток. А прошло уже более трех недель. Примечательно, что площадка для ремонта есть, а работников нет.- Ямы раскопаны, ограждено все, а работников нет, утром рано на работу иду и вечером возвращаюсь, еще не темно, а ни разу за работой не застала никого. По закону не имеют право отключать на такой долгий срок, - возмущается ростовчанка.Пока дефекты на водопроводных линиях устраняют невидимые эльфы, люди греют воду в ведрах и кастрюлях, с ними в ванную, чтобы элементарно помыться или постирать.Некоторые ростовчане от отчаяния уже шутят, что спустя 50 или даже 100 лет они будут телепортироваться домой после работы и таскаться с чайниками из кухни в ванную. Но шутки шутками, а люди устали терпеть открытое издевательство и скоро пойдут жаловаться во все возможные инстанции.Горожане просят срочно решить этот вопрос.