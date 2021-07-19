Ростов – снова в лидерах по числу новых инфицированных COVID-19

В Ростовской области зафиксировали еще 348 случаев заражения коронавирусом. По данным на 21 июля, большинство новых заболевших - ростовчане (121 человек). На втором месте оказались жители Сальского района (12 человек), а на третьем - Азовского (11 человек).В Зерноградском районе диагноз подтвердился у 10 человек. В Новошахтинске, Батайске, а также в Аксайском и Миллеровском районах заразились по девять человек. Восемь зараженных обнаружили в Красносулинском районе, а в Зверево, Азове и Семикаракорском - по семь.На территории Мясниковского, Цимлянского, Зимовниковского районов и городов Гуково, Каменска-Шахтинского вирус подхватили по шесть человек. В Шолоховском, Морозовском, Кагальницком, Тарасовском, Егорлыкском - по пять. В числе инфицированных оказались по четыре жителя Кашарского, Орловского, Пролетарского, Дубовского, Мартыновского районов, Таганрога и Шахт.В Донецке, Новочеркасске, Ремонтненском, Веселовском, Матвеево-Курганском и Верхнедонском районах положительные результаты тестов на COVID-19 получили по три человека. По два случая инфицирования - в Неклиновском, Волгодонском, Обливском, Чертковском, Заветинском, Боковском районах. Столько же заболевших появились в Каменском, Целинском районах и городе Волгодонске.Меньше всего, по одному заболевшему, выявили в Белокалитвинском, Тацинском, Константиновском, Милютинском, Багаевском и Куйбышевском районах. Аналогичная ситуация - в Родионово-Несветайском, Октябрьском, Песчанокопском и Усть-Донецком районах.За период пандемии диагноз подтвердился у 105 720 жителей Ростовской области. Из них 4 990 скончались от тяжелых последствий. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.