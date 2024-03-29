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Пользователи приложения Райффайзенбанка пожаловались на сбой

Пользователи приложения Райффайзенбанка пожаловались на сбой
В работе приложения Райффайзенбанка произошел сбой. Тысячи пользователей не могут произвести онлайн-переводы 29 марта примерно с 12:00.

Пользователи приложения жалуются, что в приложении они не могут произвести финансовые операции. При входе в приложение Райффайзенбанк высвечивается уведомление, которое гласит: «У нас сбой, сервис может работать нестабильно. Простите, что подвели. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно скорее».

Причина сбоя неизвестна. Представители банка пока не давали официальных комментариев.
Фото: Ростов ру
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