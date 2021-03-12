Появилось видео с места пожара в районе ЖК «Красный Аксай» в Ростове

В донской столице борются с крупным пожаром в магазинах «Пятерочка» и «Магнит Косметик». Появилось видео с места событий.Напомним, происшествие случилось около полудня 16 марта в районе дома № 93 на улице 37-я Линия. В огне оказались более 50 человек, которые выбежали из магазинов. На место вызвали пожарных. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.Спустя несколько часов ранг пожара был увеличен до второго. На месте работают 67 спасателей и 20 единиц техники. В настоящее время пламя локализовано, идет промывка конструкций.Как сообщили в региональном МЧС, пострадавших в результате ЧП нет.