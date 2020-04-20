Пассажиров рейса Таиланд — Ростов поместили в самоизоляцию
В Ростов-на-Дону прилетели россияне, находившиеся в Таиланде. Самолёт приземлился в Платове вечером 21 апреля. На нём находились 69 пассажира, включая 36 жителей донского региона. Среди них — 14 детей.
Уже в салоне у каждого человека взяли мазки для теста на коронавирусную инфекцию, также им измерили температуру тела. В пресс-службе ростовского аэропорта рассказали, что для прибывших был организован специальный коридор, чтобы они как можно меньше контактировали с другими пассажирами и работниками хаба. По прилёту им снова измерили температуру, затем попросили заполнить анкету.
- Пассажирам под роспись вручили постановление правительства Ростовской области о необходимости соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней, - пояснили в Платове.
После того, как туристы прошли по аэропорту, здание продезинфицировали. Каждого ростовчанина доставили на «ГАЗелях» по домам, жителей других регионов развезли на специально выделенных автобусах.