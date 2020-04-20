Пассажиров рейса Таиланд — Ростов поместили в самоизоляцию

В Ростов-на-Дону прилетели россияне, находившиеся в Таиланде. Самолёт приземлился в Платове вечером 21 апреля. На нём находились 69 пассажира, включая 36 жителей донского региона. Среди них — 14 детей.Уже в салоне у каждого человека взяли мазки для теста на коронавирусную инфекцию, также им измерили температуру тела. В пресс-службе ростовского аэропорта рассказали, что для прибывших был организован специальный коридор, чтобы они как можно меньше контактировали с другими пассажирами и работниками хаба. По прилёту им снова измерили температуру, затем попросили заполнить анкету.После того, как туристы прошли по аэропорту, здание продезинфицировали. Каждого ростовчанина доставили на «ГАЗелях» по домам, жителей других регионов развезли на специально выделенных автобусах.