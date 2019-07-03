Палеонтолог из Азова в составе команды учёных нашел второй в мире череп доисторического кавказского носорога



Учёный из Азова вместе с командой палеонтологов обнаружил череп доисторического носорога — кавказского эласмотерия. Сенсационная находка была сделана на Таманском полуострове.



Заведующей отделом палеонтологии и природы Азовского музея-заповедника Галине Тимониной улыбнулась настоящая удача — этот череп является вторым в мире. Первый был найден в 2006 году на той же территории. Спустя шесть лет был смонтирован целый скелет, который сейчас представлен на экспозиции в Азове.



- Найти череп — это большая редкость и удача для учёных, - рассказали в музее. - В этом году кости были найдены вместе с камнем, вмещающим его. Нам предстоит долгая и кропотливая работа по изъятию и реставрации второго в мире черепа кавказского эласмотерия. После проведённых работ находка отправится на экспозицию Азовского музея-заповедника.



Место, где работают учёные, носит название «Синяя Бака». Ещё сто лет назад геолог Иван Губкин отметил, то здесь собрано огромное количество останков ископаемых животных. Рядом с костями были обнаружены и артефакты древнего человека. К слову, в первом черепе носорога, найденном в 2006 году, палеонтологи обнаружили застрявшее в кости пиковидное оружие.



Эласмотерии были поистине огромными: около 6 метров в длину и 2,5 — в высоту. Найденные кости пролежали в земле около миллиона лет.

