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Штормовое предупреждение: в Ростовской области ожидается ураганный ветер и ливни

Штормовое предупреждение: в Ростовской области ожидается ураганный ветер и ливни
В Ростовской области спасатели объявили экстренное предупреждение. В период с 1 по 3 июня на территории региона ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений.

В эти дни пройдут проливные дожди с грозой и градом. Шквалистый ветер усилится до 23 метров в секунду (83 километра в час). В некоторых муниципалитетах возможны особенно мощные осадки.

Жителей донского региона просят убрать с балконов вещи. Не стоит парковать машины и оставлять детские коляски под деревьями, рекламными конструкциями, линиями электропередачи и в низинах. При скачках напряжения следует отключить электроприборы.

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