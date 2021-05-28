Штормовое предупреждение: в Ростовской области ожидается ураганный ветер и ливни

В Ростовской области спасатели объявили экстренное предупреждение. В период с 1 по 3 июня на территории региона ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений.В эти дни пройдут проливные дожди с грозой и градом. Шквалистый ветер усилится до 23 метров в секунду (83 километра в час). В некоторых муниципалитетах возможны особенно мощные осадки.Жителей донского региона просят убрать с балконов вещи. Не стоит парковать машины и оставлять детские коляски под деревьями, рекламными конструкциями, линиями электропередачи и в низинах. При скачках напряжения следует отключить электроприборы.