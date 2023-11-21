На охрану административных зданий в Ростове выделят 79 миллионов рублей

Фото: Rostov.ru.

Власти Ростова ищут охрану для административных зданий. Соответствующие документы появились на сайте государственных закупок 20 ноября.Речь идет о здании администрации города на улице Большой Садовой, 47. Там потребуются семь постов со всех четырех сторон и еще по одному посту на двух шлагбаумах. Большинство из них будут работать круглосуточно, включая праздничные и выходные дни. Еще по два поста понадобятся в центре ИТС (прим. — интеллектуальной транспортной системы) на Социалистической, 135 и в зданиях администраций Ворошиловского и Ленинского районов.В администрациях Советского, Кировского, Железнодорожного, Октябрьского, Пролетарского и Первомайского районов решили обойтись одними постами. Аналогичная ситуация – и в МАУ «Музей истории города Ростова-на-Дону» на улице Социалистической, 77/74, в доходном доме Шапошникова.На охрану этих зданий выделят 52,7 миллиона рублей. Еще 26,3 миллиона потратят на обеспечение безопасности в МФЦ. В восьми из 10 организаций расставят круглосуточные посты. В двух охрана будет работать с 17:00 до 9:00 по будням.От подрядчика требуется обеспечить безопасность и соблюдение порядка на территории административных зданий. Сотрудники будут носить с собой электрошокеры, фонарики, средства связи, а также огнестрельное оружие и газовые пистолеты. В случае необходимости прибудет вооруженная группа быстрого реагирования. А в случае возникновения ЧС выставят дополнительные посты охраны.Всего на охрану понадобится 79 миллионов рублей. Деньги выделят из городского бюджета.