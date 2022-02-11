На Дону за сутки COVID-19 победил 1 801 человек

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В Ростовской области за прошедшие сутки коронавирус победить удалось 1 801 человеку. У них нет симптомов опасного вируса, а результаты тестов оказались отрицательными. Об этом сообщает региональное правительство.Сейчас медики в стационарах ковидных госпиталей помогают бороться с болезнью 3 841 пациенту с подтвержденным ковидом. В тяжелом состоянии, в медикаментозной коме, находятся 34 человека. Все питательные смеси поступают им через подведенную к трахее трубку. На неинвазивной ИВЛ - 247 человек. Они могут самостоятельно дышать, но с помощью масок или мундштуков.Всего в Ростовской области число выздоровевших составило 199 580 человек.