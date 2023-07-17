На Дону в поле нашли тело 56-летнего охранника пасеки, пропавшего без вести
В Ростовской области завершили поиски 56-летнего Евгения Резника, пропавшего без вести. Тело охранника пасеки из Пролетарска нашли 16 июля.
Как сообщил DonDay.ru, труп мужчины обнаружили на одном из полей Пролетарского района. Тело уже опознали. В течение дня 17 июля проведут судмедэкспертизу. Тогда правоохранители смогут выяснить, носила ли смерть горожанина криминальный характер.
Местонахождение Евгения Резника оставалось неизвестным больше двух месяцев. Утром 8 мая владелец пасеки заехал за мужчиной, чтобы отвезти его на работу в хутор Донской (Орловский район). Когда он заглянул на пасеку на следующий день, охранника уже не было.
Родственники бросились на поиски Евгения, но его и след простыл. Когда самостоятельно разыскать мужчину не получилось, близкие написали заявление в полицию. Вскоре подключились и волонтерские отряды. К сожалению, найти пропавшего живым не смогли.