На Дону плата за капремонт может повыситься до 13,50 рубля







В Ростовской области ежемесячная плата за капитальный ремонт может вырасти до 13 руб. 50 коп. за 1 кв.м. Именно такой размер взносов позволит реализовать программу. К таким выводам пришли специалисты Счётной палаты РФ.



Согласно отчёту о реализации программ капремонта в субъектах, в большинстве регионов размер взноса в 1,86 раза меньше, чем должен быть. Так, жители Хабаровского края платят 1 руб. 56 коп. за 1 кв.м., а москвичи – 18 руб. 19 коп. за 1 кв.м. В итоге реализация программы идёт со сбоем.



В Ростовской области экономически обоснованный тариф составляет – 18 руб. 49 коп. Однако, чтобы не повышать социальную напряжённость, тариф пока предлагается повысить на 36% до 13 руб. 50 коп.



Разница между экономически обоснованным и фактическим тарифами, по мнению специалистов, связана во многом с тем, что заложенные в Методических рекомендациях Минстроя России принципы противоречат друг другу. С одной стороны, плата должна соответствовать уровню доходов населения в том или ином регионе. С другой, программа должна быть обеспечена достаточным финансированием.

«Таким образом, в случае отсутствия финансовой поддержки из консолидированных бюджетов субъектов РФ финансовых средств фонда капремонта, формируемых только исходя из устанавливаемого минимального размера взноса, будет недостаточно для обеспечения выполнения региональной программы, - говорится в документе. - В этой связи большинство регионов в анализируемом периоде во избежание роста социальной напряженности было вынуждено устанавливать минимальный размер взноса на капремонт с учётом его доступности для граждан при существующем у них уровне доходов».



В результате большинстве субъектов темпы роста минимального размера взноса на капремонт не соответствуют темпам роста предельной стоимости работ в расчёте на 1 кв. м общей площади многоквартирного дома.



Это означает, что жителям Ростовской области стоит готовиться к новому повышению тарифа за капремонт. В настоящее время он составляет 9 руб. 92 коп.



Вполне вероятно, что рост произойдёт также неожиданно, как и в прошлом году. Тогда с 1 октября, без объявления, размер платы повысился сразу на 38% - с 7 руб. 17 коп. до 9 руб. 92 коп. Тогда же региональные власти пообещали не поднимать тариф в последующие три года, то есть до осени 2021 года.



На данный момент программа капитального ремонта в Ростовской области реализована на 46%. Поэтому не исключено, что до её завершения, плата поднимется ещё ни раз.



Добавим, что экспертам не мешало бы проверить статьи расходов на ремонтные работы и сравнить стоимость материалов и услуг реальных, с теми, что обозначены в смете. Возможно, тогда бы не пришлось повышать размер взносов.