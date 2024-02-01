На Центральном рынке в Ростове рядом с остановкой висят оголенные провода

Фото: DonDay.ru.

В Ростове-на-Дону оборвались провода. Оголенный кабель висит на Центральном рынке с утра 1 февраля.Одна из линий электропередачи свесилась со столба рядом с автобусной остановкой. Кабель временами искрит: очевидно, он находится под напряжением.Прохожие и горожане, ожидающие транспорт, опасаются близко подходить к проводу. Люди беспокоятся, что их может ударить током.Из-за чего оборвался кабель, неизвестно. Чтобы решить проблему, очевидцам придется обратиться в ЖКХ.