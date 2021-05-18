Международная выставка-ярмарка «Дон Православный» открылась в Ростове-на-Дону

В Ростове открыли международную выставку-ярмарку «Дон Православный». Мероприятие состоялось 19 мая в выставочном центре «ДонЭкспоцентр».В открытии принял участие и первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Он поприветствовал всех присутствующих от имени губернатора региона Василия Голубева и пожелал успешной работы на выставке.- Международная выставка «Дон Православный», на которой присутствуют не только представители храмов и монастырей Ростовской области, но и Сербии, Сирии, Белоруссии, способствует возрождению и укреплению нравственного и духовного потенциала нашего общества. Это свидетельствует о едином братстве православного мира и православных христиан. Правительство Ростовской области совместно с Донской митрополией реализует ряд просветительских и культурных проектов, поддерживает социальное служение Русской православной церкви, направленное на решение важнейших общественных задач, - подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области. - Выставка привлекает большое внимание жителей и гостей Донского края. Я уверен, что мероприятие станет продолжением плодотворного сотрудничества церкви, государства и общества на благо каждого жителя Ростовской области и всей нашей великой страны.Участниками выставки стали порядка 200 монастырей из разных уголков мира. Они представили церковную атрибутику и литературу от православных издательств и СМИ. Помимо этого, участники ярмарки привезли продукцию своих подворий, а также натуральные продукты (мед, ягоды). Это даст возможность подробнее узнать о небольших монастырях, расположенных в отдалении (леса, горы). А все пожертвования пойдут на восстановление храмов, хозяйственную деятельность и прочие расходы.Главной святыней выставки стал большой соборный мощевик особо чтимых святых. В их числе - святой пророк Даниил, святая праведная Анна - матерь Пресвятой Богородицы, святой князь Александр Невский, святой равноапостольный князь Владимир, великомученик Георгий Победоносец и другие. Посетители выставки смогли приложиться к мощам святых и помолиться.В рамках выставки «Дон Православный» традиционно будет работать интерактивная экспозиция «Александр Невский. Защитник земли русской». Напомним, в 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения князя Александра Невского – истинного патриота, защитника веры и единства, человека, беззаветно любившего свой народ и свою страну.Кроме этого, посетителей ярмарки ждут духовно-просветительские встречи и программы, обмен опытом в реализации социально значимых проектов, выступления студий искусств, вокальных ансамблей и хоровых коллективов. Состоится V фестиваль колокольного звона, пройдут творческие мастер-классы. Посетители выставки смогут не только прикоснуться к христианским святыням, но и побеседовать со священнослужителями.Выставка «Дон Православный» будет работать до 24 мая.