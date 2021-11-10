Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области упал до 1,02

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области упал до 1,02
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса продолжает уменьшаться. За сутки с 11 по 12 ноября он снизился до 1,02. Несмотря на снижение этого показателя, в регионе растет число инфицированных. За последние 24 часа на Дону зафиксировали очередной антирекорд - заболели 655 человек. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 163 843 жителей.

Не уменьшается и количество смертей среди пациентов ковидных госпиталей. Патологоанатомы ежедневно регистрируют десятки случаев летальных исходов. По информации регионального правительства, за минувшие сутки COVID-19 забрал жизни 32 человек в возрасте от 36 до 93 лет. Все они страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.
Фото: pixabay/Johnny_Harvester.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.