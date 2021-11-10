Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области упал до 1,02

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В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса продолжает уменьшаться. За сутки с 11 по 12 ноября он снизился до 1,02. Несмотря на снижение этого показателя, в регионе растет число инфицированных. За последние 24 часа на Дону зафиксировали очередной антирекорд - заболели 655 человек. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 163 843 жителей.Не уменьшается и количество смертей среди пациентов ковидных госпиталей. Патологоанатомы ежедневно регистрируют десятки случаев летальных исходов. По информации регионального правительства, за минувшие сутки COVID-19 забрал жизни 32 человек в возрасте от 36 до 93 лет. Все они страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.