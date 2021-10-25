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Коэффициент распространения коронавируса на Дону упал до 1,04

Коэффициент распространения коронавируса на Дону упал до 1,04
Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области снизился. По данным на 27 октября, он равен 1,04.

Несмотря на это, в регионе фиксируют не меньше инфицированных. Антирекорд по числу заболевших обновился за минувшую неделю несколько раз. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 609 человек. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 153 590 жителей области.

Не уменьшается и количество случаев летальных исходов среди людей, болевших коронавирусом. За прошедшие сутки опасная инфекция забрала жизни 17 женщин и 15 мужчин. По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. Всего за период пандемии скончались 7 615 человек.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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