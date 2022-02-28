Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области упал до 0,81

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Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области продолжает снижаться. За сутки с 1 по 2 марта он упал до отметки 0,81. Показатель заболевших опасной инфекцией при этом растет дальше. Он подскочил на 43 единицы и стал равен 7 749 на 100 тысяч населения.Не становится меньше и число инфицированных. По информации регионального правительства, всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 326 368 человек. Из них 2 506 заболели за прошедшие 24 часа.Растет и число летальных случаев среди пациентов ковидных госпиталей. За минувшие сутки вирус унес жизни 22 жителей Ростовской области. Всего с начала пандемии скончался 10 361 человек. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.