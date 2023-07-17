Бывшего зампредседателя Ростовского облсуда Татьяну Юрову увезли для допроса в Москву

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Силовики сопроводили экс-заместителя председателя Ростовского областного суда на допрос в Москву. Татьяна Юрова даст показания по уголовному делу как свидетель. Информацию сообщают телеграм-каналы.Татьяна Юрова, как и бывший председатель облсуда Елена Золотарева больше не считаются неприкосновенными. Неделей ранее высшая квалификационная коллегия судей РФ сняла полномочия с Юровой и Золотаревой. Их лишили квалификационного статуса судьи.После случившегося у Золотаревой значительно ухудшилось состояние здоровья. Она выпила большое количество таблеток и была доставлена в критическом состоянии в БСМП. Медикам удалось нормализовать состояние служительницы Фемиды. Сейчас ее здоровью и жизни ничего не грозит.