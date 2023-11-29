Из-за матча ФК «Ростов» с ЦСКА изменится схема движения автобуса № 39

Фото: Rostov.ru.

Из-за футбольного матча в Ростове временно изменится схема движения автобуса № 39. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.Встреча донского клуба с ЦСКА состоится на домашней арене «желто-синих» 29 ноября в 18:15. Чтобы все болельщики могли добраться к месту игры и уехать после по домам, автобусу № 39 срезали схему движения. Из 19 остановок он пройдет только семь. Конечной станет «Ростов Арена».По такому маршруту автобусы пустят с 16:30 до 21:00. В это время на автобусе № 39 не удастся добраться до ресторанов и баз отдыха на левом берегу Дона.Также к футбольному стадиону ходят автобусы № 8, № 49 и № 65А и № 75. Последний останавливается на «Гребном канале», откуда можно пешком добраться до «Ростов Арены».