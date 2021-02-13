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Из-за крупной аварии десятки тысяч жителей Новочеркасска лишились воды

Из-за крупной аварии десятки тысяч жителей Новочеркасска лишились воды
В Новочеркасске из-за крупной аварии на водоводе десятки тысяч людей остались без воды. Происшествие случилось 15 февраля около 21 часа. Из-за экстренной ситуации люди даже не успели сделать запасы.

Подача питьевой и технической воды приостановлена в станице Кривянской, поселках Кадамовском и Персиановском. Аналогичная ситуация - в микрорайонах Хотунок, Новый городок, Соцгород, Молодежный и Октябрьский.

Как сообщили в МУП «Горводоканал», диаметр водовода речной воды составляет 1 200 миллиметров (1,2 метра). На месте ЧП уже работают бригады водоканала. Когда в трубах появится вода, пока не известно. Вероятно, для полного восстановления потребуется не менее нескольких часов.

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