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Движение по части Сарьяна и Мясникова в Ростове закрыли до конца года

Движение по части Сарьяна и Мясникова в Ростове закрыли до конца года
В Ростове-на-Дону с 13 октября по 31 декабря закрыт проезд на участке от 17-й до 19-й Линии, а с 20 ноября и до конца года – от 19-й до 27-й Линии. Движение ограничено из-за реконструкции самотечного коллектора на Сарьяна – Мясникова, сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростовской области.

Также в Октябрьском районе с 12 октября до 15 ноября проехать нельзя в районе домов № 6 по переулку Технологическому и № 59 на улице Вавилова. Здесь в течение месяца будут строить газопровод.

Кроме того, с 23 октября запретят остановку транспорта (кроме автобусов) на улице Московской - на участке от Островского до Буденновского по северной стороне и по южной стороне Города Волос, 12/56 (на участке протяженностью 40 метров). А с 25 октября в будние дни в период времени с 8:00 до 20:00 водителям нельзя будет останавливаться на восточной стороне проспекта Кировского (участок от Большой Садовой до Суворова).

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