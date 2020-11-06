Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Девушка из Ростова предстанет перед судом за ложный донос об изнасиловании

Девушка из Ростова предстанет перед судом за ложный донос об изнасиловании
В Ростове-на-Дону 26-летняя девушка предстанет перед судом за заведомо ложный донос об изнасиловании. В отношении нее возбуждено соответствующее уголовное дело, сообщает СУ СК по Ростовской области.

Обвиняемая обратилась в правоохранительные органы с заявлением в июне 2020 года. Ростовчанка заявила, что в отношении нее совершено преступление против половой свободы личности. Однако в ходе расследования было установлено, что так называемого изнасилования не было.

Дело передано в суд. В лучшем случае девушке грозит до 120 тысяч рублей штрафа, в худшем – до двух лет лишения свободы.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.