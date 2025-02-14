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Андрея Полякова назначили главой ГУФСИН по Ростовской области

Андрея Полякова назначили главой ГУФСИН по Ростовской области
Назначен новый начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Ростовской области. Должность получил генерал-майор Андрей Поляков. Его представили в качестве руководителя 14 февраля.

Андрей Поляков начал карьеру в 1999 году. На протяжении 19 лет он служил в оперативных подразделениях, в том числе в Волгоградской области и Краснодарском крае. В 2019 году возглавил УФСИН РФ по Республике Дагестан.

В августе 2024-го Андрей Поляков стал врио начальника ГУФСИН по Ростовской области. Он оказался в кресле главы после отставки Дмитрия Безруких.

Генерал-лейтенант сложил с себя полномочия после скандала с захватом заложников в СИЗО №1 Ростова. В середине июня несколько обвиняемых по статьям о терроризме смогли завладеть оружием и взять в заложники двоих сотрудников изолятора. В течение нескольких часов террористы требовали дать им машины и разрешить покинуть город. Переговоры ни к чему не привели, и силовики начали штурм. В результате выжил только один обвиняемый.
Фото: Правительство РО
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