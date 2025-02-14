Андрея Полякова назначили главой ГУФСИН по Ростовской области

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Назначен новый начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Ростовской области. Должность получил генерал-майор Андрей Поляков. Его представили в качестве руководителя 14 февраля.Андрей Поляков начал карьеру в 1999 году. На протяжении 19 лет он служил в оперативных подразделениях, в том числе в Волгоградской области и Краснодарском крае. В 2019 году возглавил УФСИН РФ по Республике Дагестан.В августе 2024-го Андрей Поляков стал врио начальника ГУФСИН по Ростовской области. Он оказался в кресле главы после отставки Дмитрия Безруких.Генерал-лейтенант сложил с себя полномочия после скандала с захватом заложников в СИЗО №1 Ростова. В середине июня несколько обвиняемых по статьям о терроризме смогли завладеть оружием и взять в заложники двоих сотрудников изолятора. В течение нескольких часов террористы требовали дать им машины и разрешить покинуть город. Переговоры ни к чему не привели, и силовики начали штурм. В результате выжил только один обвиняемый.