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Анастасии Костенко пришлось вернуться на родину – в Ростовскую область

Анастасии Костенко пришлось вернуться на родину – в Ростовскую область
Ростовчанка Анастасия Костенко вернулась на малую Родину – в город Сальск Ростовской области. Об этом девушка сообщила 19 января.

Девушка решила проведать своих бабушку с дедушкой. По словам Костенко, их состояние здоровья с годами ухудшилось. Дедушка и вовсе перестал узнавать внучку и ослаб. Она рассказала, что переживает за родных и старается помочь.

- Как человек, который четырежды произвел на свет людей, мне больно смотреть, как жизнь отнимает прежних, - пишет Анастасия.

Анастасия Костенко – жительница Сальска Ростовской области. Она обрела известность после победы в конкурсе красоты «Мисс мира – 2014». В 2017 году девушка вышла замуж за Дмитрия Тарасова. В браке у них появились четверо детей: две дочери и два сына.
Фото: СоцСети
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