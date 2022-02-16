Война как реванш за внутриполитическое поражение на Украине

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Война для коллективного Запада давно уже стала способом достижения не только внешнеполитических целей. У тех, кто подталкивает страны на вооруженные столкновения, есть опора внутри самой Украины. Для них война может стать отличной возможностью взойти на вершину власти, отомстить за внутриполитическое поражение.По мнению большинства военных аналитиков, на востоке Украины сосредоточены украинские войска, численность которых составляет около 150 тысяч человек. Основная масса их находится на границе с мятежными ДНР и ЛНР. Здесь расположены не только регулярные украинские войска, но и хорошо обученные и вооруженные батальоны добровольцев (так называемые «добробаты»).Вся эта «армия» - прокачанные идеологи, ненавидящие все русское. Если что-то случится, эти отряды станут настоящими карателями. «Добробаты» не являются частью вооруженных сил Украины. Они готовятся и подчиняются непосредственно бывшему министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. Очевидно, что Аваков создает свою собственную частную армию. Она не будет защищать Украину и даже не станет захватывать Донбасс. Цель Авакова и его батальонов - возвращение к вершинам власти некогда одного из самых могущественных политиков страны. Он планирует отомстить Зеленскому за свое поражение.На протяжении многих лет Аваков был непотопляемым авианосцем украинской политической элиты. Его послужной список впечатляет. Мультимиллионер, экс-руководитель Харьковской областной администрации, глава МВД Украины со времен Турчинова и вплоть до президентства Зеленского. Однако год назад его отправили в отставку.Аваков слишком амбициозен - его добровольческие батальоны декларируют самые патриотические цели. Но так ли патриотичен сам Аваков? Многие в самой Украине считают, что он зациклен на идее вернуться в большую политику. А его вооруженные формирования могут стать опорой для достижения этой цели. В таком случае любой исход войны сыграет ему на руку.Если в Донбассе случится победа (что невозможно в принципе), Аваков вместе со своими батальонами вернется в Киев «на щите», назвав себя «победителем». А вот если произойдет поражение, он попытается свергнуть в Киеве слабую власть и возглавить Украину. Как говорил Шерлок Холмс, чтобы найти преступника, надо найти, кому было выгодно преступление.В самой Украине есть те, кто буквально жаждет войны. Им нужно вернуться к власти, свергнув нынешнего президента. Владимиру Зеленскому нужно бояться вовсе не совместных российско-белорусских учений, а именно внутренних врагов, способных спровоцировать войну ради своих целей.