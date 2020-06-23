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В Ростове попутчик связал водителя и угнал его авто

В Ростове попутчик связал водителя и угнал его авто
В Ростове-на-Дону мужчина лишился авто, решив подвезти незнакомца. О происшествии сообщили 25 июня в донском ГУ МВД.

Инцидент произошёл в Ворошиловском районе города. Незнакомец попросил владельца машины подвезти его в другой район Ростова. Доехав до места, попутчик схватил вещи, лежавшие в салоне, и связал ими водителя. Затем он выкинул потерпевшего на улицу, а сам уехал на украденном авто.

Мужчина рассказал обо всём полиции, описал подозреваемого и показал, в каком направлении тот уехал.
- Правоохранители задержали 31-летнего ростовчанина, который ранее был судим на кражу и грабёж, - рассказали в пресс-службе донского главка.

В отношении него возбудили дело по статье «Грабёж». Он заключён под стражу.

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