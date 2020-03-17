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На трассе в Ростовской области в ДТП пострадал 22-летний водитель

На трассе в Ростовской области в ДТП пострадал 22-летний водитель
В Ростовской области в результате аварии пострадал 22-летний водитель. ДТП произошло на трассе Волгоград - Сальск 18 марта.

По предварительным данным, на 173-м километре автодороги 22-летний водитель ВАЗа врезался в «Ладу». Предположительно, молодой человек не выбрал безопасный интервал движения.
- В результате происшествия пострадал владелец ВАЗа, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. – Пострадавшего с травмами госпитализировали.

Также сообщается, что 31-летний мужчина, управлявший «Ладой», не пострадал.

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