На трассе в Ростовской области в ДТП пострадал 22-летний водитель



В Ростовской области в результате аварии пострадал 22-летний водитель. ДТП произошло на трассе Волгоград - Сальск 18 марта.



По предварительным данным, на 173-м километре автодороги 22-летний водитель ВАЗа врезался в «Ладу». Предположительно, молодой человек не выбрал безопасный интервал движения.

- В результате происшествия пострадал владелец ВАЗа, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. – Пострадавшего с травмами госпитализировали.



Также сообщается, что 31-летний мужчина, управлявший «Ладой», не пострадал.