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День семьи вместе с Чарли!

День семьи вместе с Чарли!
Кинотеатр Чарли от всей души поздравляет вас с наступающим Днем семьи, любви и верности!

И приглашает вас разделить это прекрасное событие вместе.

7 июля в 12:00 в Чарли в ТРЦ Вавилон ждем вас на семейное мероприятие с праздничной шоу-программой и вкусным мороженым от фирмы «Проксима».

В программе мероприятия всё самое интересное и увлекательное: поздравления, конкурсы, подарки и хорошее настроение гарантированы!

Вход на мероприятие свободный.

Приходите всей семьей и проведите незабываемый выходной вместе с нами!

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