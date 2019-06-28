День семьи вместе с Чарли!



Кинотеатр Чарли от всей души поздравляет вас с наступающим Днем семьи, любви и верности!



И приглашает вас разделить это прекрасное событие вместе.



7 июля в 12:00 в Чарли в ТРЦ Вавилон ждем вас на семейное мероприятие с праздничной шоу-программой и вкусным мороженым от фирмы «Проксима».



В программе мероприятия всё самое интересное и увлекательное: поздравления, конкурсы, подарки и хорошее настроение гарантированы!



Вход на мероприятие свободный.



Приходите всей семьей и проведите незабываемый выходной вместе с нами!